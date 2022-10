PS Store: Promozioni di novembre 2022 disponibili, tantissimi sconti per PS4 e PS5

Sono da oggi attivi gli sconti del PS Store della categoria Promozioni di novembre 2022, con tante offerte per giochi PS4 e PS5. Questa lista si somma a quella dei giochi in sconto per Halloween e alle promozioni dedicate a The Sims.

Potete trovare la lista completa degli sconti delle Promozioni di novembre 2022 a questo indirizzo. Vi diamo però noi per primi alcune indicazioni su quello che vi potete aspettare.

Prima di tutto, come sempre, non mancano molteplici sconti per giochi AAA molto famosi, in varie edizioni speciali. Potete trovare NBA 2K23 Edizione Digital Deluxe a 55.24€, ma anche la Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition PS4 & PS5 a 60.29€. Come sempre, trovate delle offerte anche per GTA 5 e GTA Online, sempreverdi di ogni piattaforma da gioco.

Alcuni personaggi di Dying Light 2 Stay Human, pronti all'azione

Se dovete ancora recuperare grandi giochi degli anni passati, vi farà piacere sapere che ora potete acquistare The Witcher 3 Wild Hunt a partire da 5.99€ (per la versione standard). La versione con anche i DLC inclusi costa solamente 9.99€: non fatevela sfuggire. Prendendo in esame qualche gioco più recente, trovate Tiny Tina's Wonderlands a partire da 41.99€.

Le Promozioni di novembre 2022 del PS Store includono però anche giochi indie come Hades, a soli 17.49€, Outer Wilds a 14.99€, Road 96 a 9.99€ e The Ascent a 14.99€, per citarne solo qualcuno.

Se siete fan dei giochi a oggetti nascosti, vi segnaliamo anche un paio di bundle di Artifex Mundi, ora a un ottimo prezzo: Artists of the World Bundle (8 giochi a 14.39€) e Summer of Adventure Bundle (6 giochi a 14.99€).

Diteci, siete in cerca di qualcosa di specifico, oppure volete vedere cosa vi riserva la lista degli sconti delle Promozioni di novembre 2022 del PS Store?