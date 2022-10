Red Dead Redemption 2: fan sta trasformando il gioco in un romanzo per la madre non videogiocatrice

Un utente di Reddit, fan di Red Dead Redemption 2, sta scrivendo un romanzo basato sul gioco di Rockstar. Non lo fa per se stesso, ma poiché intende regalarlo alla madre. Quest'ultima infatti "ama le storie, ma non gioca ai videogiochi".

Intitolato semplicemente "Red Dead Redemption 2", il libro, scritto dal Redditor WockySlush, è ancora in fase iniziale e per ora copre la prima sezione del western di Rockstar, in cui la banda di Van der Linde arriva a Colter.

Ecco un breve estratto (in traduzione), da quando Dutch, Arthur e co. entrano per la prima volta nella piccola baracca di legno al centro del campo. "Hosea inizia a spingere una panca, facendo strada al resto della banda che attraversa l'edificio abbandonato. Arthur, Bill e in mezzo a loro c'è un uomo senza vita su una tavola di legno con altri dietro di loro. Dutch è l'ultimo a entrare, tenendo in mano una lanterna accesa e assicurandosi che tutti entrino prima di lui. La maggior parte del gruppo si stringe intorno al corpo senza vita di Davey Callander. La sua camicia è arrossata dalle macchie di sangue causate dalla ferita d'arma da fuoco all'addome. Abigail controlla se c'è un accenno di vita, ma non ne trova neanche l'ombra".

Le descrizioni dei cavalli renderanno giustizia agli animali di Red Dead Redemption 2?

Su Reddit, un altro fan di Red Dead Redemption 2 ha scritto: "Che cosa bella da fare per tua madre. È davvero dolce che tu abbia fatto un regalo a tua madre". In generale, i fan del gioco elogiano il suo lavoro, visto che è puramente frutto dell'amore per la madre. Speriamo che il redditor riesca a completare il lavoro: probabilmente non potrà condividerlo online poiché Rockstar Games sarebbe costretta a bloccarlo, ma si tratta comunque di un impegno encomiabile.