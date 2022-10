The Lord of the Rings Return to Moria: video, immagini e dettagli sul nuovo gioco

Il team Free Range Games e il publisher North Beach Games hanno tenuto una nuova presentazione video in livestream dove hanno illustrato varie novità su The Lord of the Rings: Return to Moria, il nuovo gioco incentrato sui libri di JRR Tolkien, da cui sono arrivati altri dettagli e nuove immagini, tra screenshot e artwork.

Il gioco è stato annunciato lo scorso giugno come un survival ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli, cosa che di per sé lo rende già particolarmente interessante.

The Lord of the Rings: Return to Moria è inserito nella Quarta Era della Terra di Mezzo, facendo un quadro in particolare sulla storia della civiltà dei nani, visto che si incentra in particolare su Moria.

Evocati nelle Montagne Nebbiose dal Lord Gimli Lockbearer, i giocatori assumono il controllo di una compagnia di nani incaricati di reclamare le antiche rovine della loro natia terra di Moria, nota come Khazad-dûm o Dwarrowdelf, nelle profondità dell'area montana.

Si tratta di una missione perigliosa, che richiede grande coraggio e resistenza, visto che si tratta di inoltrarsi sempre più in profondità nelle miniere di Moria e recuperare tesori e segreti nascosti nelle viscere delle montagne. All'interno di queste iconiche rovine, costruite seguendo la lore ufficiale dei libri e le illustrazioni più tradizionali, i giocatori devono collaborare per sopravvivere, tra combattimenti, crafting e dinamiche survival.

Con la struttura delle miniere che viene generata in maniera procedurale, i giocatori devono esplorare e raccogliere risorse, scoprendo artefatti e riattivando la vecchia tecnologia nanica per costruire e far evolvere una base da cui partire per nuove fasi di esplorazione, il tutto anche in multiplayer cooperativo.

Non c'è ancora una data d'uscita ma intanto possiamo vedere alcune immagini tra primi screenshot e artwork nella galleria in questa pagina e il video del livestream andato in scena nelle ore scorse, qui sopra, mentre vi rimandiamo allo speciale su quello che sappiamo del survival de Il Signore degli Anelli.