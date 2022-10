Call of Duty: Warzone 2, una nuova mappa Resurgence nel 2023 da Beenox e Toys for Bob?

Arrivano ulteriori leak a corroborare l'idea che Call of Duty: Warzone 2.0 possa ottenere una nuova mappa resurgence nel 2023, sviluppata a quanto pare in collaborazione da Beenox e Toys for Bob, secondo quanto riferito da un altro insider.

In questo caso l'informazione arriva da TheGhostofHope, che è considerato solitamente un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda le informazioni su Call of Duty, motivo per il quale viene preso in considerazione anche dal giornalista Tom Henderson, che rilancia la questione.



In base a quanto riferito, Beenox e Toys for Bob starebbero lavorando a una mappa resurgence per Call of Duty: Warzone 2.0, ovvero la nuova versione totalmente rielaborata dello sparattutto battle royale free-to-play di Activision, ma il lancio di questa sarebbe previsto solo per il 2023.

Secondo la medesima fonte, le mappe resurgence della versione precedente verranno rimosse dalla versione 2.0, cosa che renderebbe questa in lavorazione la prima in arrivo per Warzone 2, ma il lancio sarebbe previsto solo per metà 2023.

Beenox ha creato la prima mappa resurgence di Warzone, ovvero Rebirth Island, e ha continuato a supportare il gioco anche in seguito, mentre Toys for Bob ha collaborato allo sviluppo di Verdansk 84 e Caldera, dunque si tratta di due team esperti in questo ambito. Call of Duty: Warzone 2.0 è previsto per il 16 novembre su PC e console, con la nuova mappa Al Mazrah e una nuova modalità DMZ. Nel frattempo, proprio questa mattina abbiamo pubblicato uno speciale in cui analizziamo la campagna single player prima della recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2.