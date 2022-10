Apple ha inserito il supporto ai controller Nintendo su Mac, iPhone, iPad e Apple TV

Apple ha aggiunto il supporto ad alcuni controller di Nintendo - le versioni moderne dei controller in stile SNES, N64 - su vari dei suoi device, ovvero Mac, iPhone, iPad e Apple TV.

Precisamente, è necessario disporre di macOS 13, oppure iOS 16 o tvOS 16 e superiori per poter usare tramite cavo o tramite connessione bluetooth i controller moderni in versione SNES e Nintendo 64 sui dispositivi di Apple.

Per il momento non è confermato che il controller in stile NES e Sega Mega Drive (Genesis negli USA) sono supportate, ma lo sviluppatore Steve Troughton-Smith - che ha segnalato la novità - suppone che lo siano.

Al momento della scrittura di questa notizia Apple non ha ancora confermato ufficialmente che i recenti aggiornamenti permettono di usare i controller Nintendo sui vari device della compagnia di Cupertino, ma all'atto pratico funzionano quindi non servono molte altre conferme: impossibile che la funzione sia stata aggiunta per sbaglio.

Ecco le altre novità per iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1 e macOS 13 Ventura, che ricordiamo essere disponibili per il download.