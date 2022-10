iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1 e macOS 13 Ventura disponibili per il download

Apple ha messo a disposizione per il download le ultime versioni dei suoi sistemi operativi: iOS 16.1, iPadOS 16.1 (che segna il debutto di iPadOS 16 sul tablet della casa di Cupertino), watchOS 9.1, macOS 13 Ventura e tvOS 16.1.

Lo scorso mese abbiamo parlato delle novità più interessanti di iOS 16, che con il nuovo update introduce la libreria foto condivisa su iCloud, le Live Activities e il supporto iniziale a Matter, l'innovativa applicazione di domotica targata Apple.

Per quanto riguarda invece iPadOS 16.1, come detto si tratta del debutto della nuova versione del sistema operativo sul tablet Apple, con anche alcune feature specifiche, come ad esempio l'interfaccia multitasking Stage Manager che permette di visualizzare fino a quattro app contemporaneamente (otto utilizzando un iPad con processore M1 o M2 connesso a un display esterno).

Poche le novità concrete per watchOS 9.1 e tvOS 16.1: nel primo caso è stata migliorata l'autonomia durante determinati allenamenti riducendo la rilevazione della frequenza cardiaca e c'è il supporto per il download della musica anche a dispositivo spento, nonché per l'app Matter.

macOS 13 Ventura, infine, supporta anch'esso Stage Manager, l'applicazione Continuity Camera per usare un iPhone come webcam, e vede l'arrivo di alcune modifiche all'app Mail, nonché di una serie di ulteriori accorgimenti minori.