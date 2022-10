Persona 5 Royal, la versione PC utilizza il nome canonico di Joker

È spuntata in rete un'altra curiosità sulla versione PC di Persona 5 Royal: a quanto pare, cambiando alcune opzioni il gioco va a utilizzare il nome canonico di Joker, che non tutti conoscono: Ren Amamiya.

Qualcuno ricorderà che la serie animata di Persona 5 ha rivelato il nome del protagonista, che anche in quel caso è Ren Amamiya. Ma come farlo comparire su PC? Semplicemente cambiando la lingua e poi ripristinandola nel momento ci viene chiesto di rinominare il personaggio.

La procedura è abbastanza semplice e viene descritta con chiarezza nel video qui sotto.

Non si tratta della prima curiosità sulla versione PC di Persona 5 Royal, che come già riportato nasconde contenuti non utilizzati che alcuni modder stanno scoprendo man mano e che potrebbero riservarci delle sorprese.

Per il resto, vale il nostro solito suggerimento: avete letto la nuova recensione di Persona 5 Royal?