The Lord of the Rings: Return to Moria, quello che sappiamo del survival de Il Signore degli Anelli

Non è un caso, quindi, che The Lord of the Rings: Return to Moria sia emerso dall' Epic Games Summer Showcase come una delle produzioni più interessanti dell'intero evento, e siccome sappiamo benissimo che anelli, hobbit, maghi e orchi riescono a solleticare la vostra curiosità come poco altro, abbiamo pensato di ricapitolare tutte le informazioni di The Lord of the Rings: Return to Moria in nostro possesso su questo peculiare survival in arrivo su PC durante la primavera del 2023, che ci porterà a esplorare le rovine della perduta capitale dei nani sulle Montagne Nebbiose. Questa volta, però, cercando di non svegliare nessun Balrog.

Dite amici ed entrate

Le profondità delle miniere di Moria

The Lord of the Rings: Return to Moria è un classico survival in terza persona ambientato durante la quarta era della Terra di Mezzo, l'epoca immediatamente successiva a quella in cui Frodo e Samvise Gamgee raggiungono la caldera del Monte Fato per distruggere l'Unico Anello e sconfiggere Sauron. Nei panni di una temeraria compagnia di nani convocata da Gimli in persona, il nostro obiettivo sarà quello di avventurarci nelle profondità delle miniere di Moria per reclamare l'antica madrepatria dei nani, facendo inoltre nostre le ricchezze e i tesori che le miniere custodiscono da eoni.

Il gioco è sviluppato da Free Range Games, un team indipendente che non può contare su di un pedigree di rilievo, ma che sembra avere le idee molto chiare su come si confezioni un'avvincente esperienza survival.

Lo studio ha scelto di rendere del tutto procedurale la costruzione del mondo di gioco e per questo ogni avventura nelle viscere della montagna sarà significativamente diversa dalle precedenti. Recitata la parola d'ordine e varcato il cancello delle miniere, l'unico punto di riferimento sarà la compagnia dei nostri gregari, dal momento che The Lord of the Rings: Return to Moria è pensato per essere vissuto insieme in un gruppo che può arrivare a includere la bellezza di otto giocatori.