Skald: Against the Black Priory: nuovo trailer dal Guerrilla Collective

L'editore Raw Fury ha pubblicato un nuovo trailer di Skald: Against the Black Priory, in occasione del Guerrilla Collective, evento di presentazione di moltissimi progetti indipendenti. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un gioco di ruolo di stampo classico, che guarda alle meccaniche dei classici degli anni '80.

Nel filmato possiamo non solo ammirare la grafica in pixel art, ma anche il mondo di gioco, diviso in caselle, nonché alcuni dei disegni che vengono mostrati in occasione di eventi e dialoghi. C'è spazio anche per i combattimenti, che ricalcano lo stile scelto per il gioco.

Per saperne di più, leggete il nostro recente provato di Skald: Against the Black Priory, in cui abbiamo scritto:

Sono ancora moltissimi gli elementi di Skald: Against the Black Priory che vanno verificati. In generale il prologo ci è piaciuto, per quello che offre, ma ci ha mostrato anche alcune ingenuità, che il team di sviluppo dovrà inevitabilmente risolvere se vuole lanciare sul mercato un ottimo titolo. In particolare si spera che il sistema di combattimento venga revisionato a dovere per diventare più profondo e dare alle scelte del giocatore un maggior peso.

Skald: Against the Black Priory è previsto su PC nel 2022, in data ancora da destinarsi.