Terra Nil: nuovo trailer di gameplay da Devolver Digital

L'editore Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer del gestionale ecologico Terra Nil, in occasione degli eventi estivi dell'industria dei videogiochi. Per chi non lo conoscesse si tratta di un city builder in cui l'obiettivo non è edificare città, ma ripristinare la vita sulla Terra per poi riciclare le strutture utilizzate per farlo.

Nel video possiamo vedere proprio applicato questo concetto, con un terreno essenzialmente arido reso fertile grazie all'uso di vari strumenti.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Terra Nil, in cui abbiamo scritto:

La demo di Terra Nil dura troppo poco per consentirci di dare dei giudizi precisi. Diciamo che le premesse sono decisamente interessanti, ma bisognerà vedere se reggeranno in un titolo completo, dato che il rischio ripetitività è dietro l'angolo. Nella versione finale ci aspettiamo di trovare più biomi da rigenerare, più strutture da costruire e riciclare e maggiori difficoltà nel raggiungere gli obiettivi. Staremo a vedere.

Terra Nil è in sviluppo per PC. Volendo è possibile provare una demo per rendersi conto delle peculiari meccaniche di gioco.