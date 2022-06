JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, provato al Summer Game Fest

Anche se siete fan sfegatati de Le Bizzarre avventure di JoJo , ci sono buone probabilità che non abbiate mai giocato JoJo's Bizarre Aventure All-Star Battle. Pubblicato nel 2013 in esclusiva su PlayStation 3, il picchiaduro sviluppato da CyberConnect2 fece faville in Giappone (Famitsu gli diede un sonante 40/40), ma in Europa e Stati Uniti venne in gran parte ignorato.

Guerrieri, Stand e Assist

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

La versione definitiva di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R proporrà un roster di ben cinquanta personaggi. Il cast di combattenti attinge, infatti, da tutti gli archi narrativi della serie, affiancando alla trentina di personaggi presenti nel gioco originale altri minori o più importanti, alleati o avversari, che hanno guadagnato spazio e popolarità i tempi più recenti. La demo provata al Summer Game Fest (così come quella che sarà resa pubblica nei prossimi giorni) era tuttavia limitata a quattro combattenti: Jotaro Kujo, Dio Brando, Jonathan Joestar e Jolyne Cujoh.

Per ciascuno di loro era anche possibile selezionare il rispettivo combattente Assist da chiamare in aiuto durante uno scontro. Si tratta di una funzione utile soprattutto a uscire da situazioni scomode, ma che in All-Star Battle R aggiunge un livello di spettacolarità e caos non indifferente. Chi conosce JoJo sa infatti che ogni personaggio può evocare il suo Stand, un'entità nata dalla sua energia psichica. In All-Star Battle R, lo Stand non combatte al proprio posto ma consente al suo portatore di accedere a un arsenale di tecniche ancora più ricco. Tra i due combattenti, i rispettivi Stand e gli Assist, in alcuni momenti un round può raggiungere livelli di affollamento importanti, diventando parecchio caotico quando ci si lancia in combo sfrenate e attacchi speciali.

A tal proposito, proprio per rendere il gioco più accogliente anche a chi adora JoJo ma non è pratico di picchiaduro, il team di sviluppo ha inserito un sistema di controllo alternativo e semplificato, in cui inanellare combo ti attacchi semplicemente continuando a premere un singolo tasto e senza badare troppo al tempismo. I giocatori più esperti vorranno continuare tuttavia a utilizzare il sistema classico, visto così facendo hanno accesso al repertorio completo di tecniche e attacchi. Tra questi c'è una speciale cancel che serve a interrompere in qualsiasi momento una catena di combo in corso, magari per evitare un contrattacco avversario o semplicemente per rendere l'azione più complicata e imprevedibile.