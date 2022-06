One Piece: il cosplay di Nico Robin di junkenstein non ha bisogno di evocare altre mani

One Piece è una delle saghe di manga e anime più amate al mondo. La serie sta proseguendo e arriveranno anche nuovi film e sopratutto videogiochi. Anche il mondo del cosplay continua a proporre le proprie creazioni a tema, come possiamo ad esempio vedere ora tramite junkenstein, che ci propone un cosplay di Nico Robin.

Nico Robin è uno dei molti membri della ciurma di Cappello di Paglia. Il suo potere è legato all'evocazione di braccia e mani, che le permettono di agire in molti modi e da più angolazioni. In questo cosplay, junkenstein non si è prodigata in effetti speciali, ma il cosplay è perfettamente riuscito anche così e chiaramente non le servono altre mani per dimostrare la propria passione per One Piece.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nico Robin realizzato da junkenstein? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?