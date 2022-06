Klonoa Phantasy Reverie Series: dal passato di PlayStation, il ritorno di una mascotte unica

Anni magici e irripetibili, dove il medium era ancora in prevalenza artigianato creativo e l'automatizzazione artistica, oggi così tristemente in voga, era soltanto agli inizi e in grado di proiettare solo influssi positivi. È in questo contesto che nasce e cresce nelle officine Bandai Namco un personaggio molto particolare, a metà strada tra un gatto, un coniglio e un cane, subito ribattezzato Klonoa dal suo autore Yoshihiko Arai. Klonoa e la sua omonima avventura, insieme al seguito del 2001 per PlayStation 2, sta per tornare in una doppia remastered per tutte le piattaforme da gioco più popolari, e qui ad L.A. abbiamo avuto l'immenso piacere di provare in anteprima Klonoa Phantasy Reverie Series . Il risultato? Un viaggio nel tempo caldo, piacevole e rassicurante come l'abbraccio di un fratello.

Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil tornano in coppia rimasterizzati a dovere in Klonoa Phaasy Reverie Series. Nel 1997, PlayStation era già da tempo sinonimo di videogiochi, in tutto il mondo inclusa l'Italia. Sulla prima console Sony i giochi inglesi dettavano ritmi e mode, quelli americani cercavano di reinventarsi con un certo successo lontano dai PC, e quelli Giapponesi scandivano rivoluzioni tecniche e concettuali.

Lo abbiamo visto accadere altre volte: se provi ad aggiungere nuovi poligoni su schermo, sostituendo gli espedienti per aggirare i limiti tecnici dell'epoca con sfoggi brutali di potenza e bagliori di fotorealismo, probabilmente stai per rovinare tutto. In casi come questo, un remake vero e proprio farebbe scomparire Klonoa per fare apparire qualcos'altro che di certo non sono i giochi che Bandai Namco oggi ha intenzione di celebrare.

Gameplay immortali

Klonoa Phantasy Reverie Series: colori e spensieratezza, i due ingredienti principali dei giochi anni novanta

Durante la prova abbiamo avuto conferma che nemmeno nel gameplay Klonoa sembra aver sofferto lo scorrere del tempo. Il gioco è in 3D, ma non è un open world, né permette la stessa libertà di movimento in voga dopo che i pixel sono stati definitivamente messi da parte in nome della terza dimensione. Qui ci si muove prevalentemente su piani bidimensionali, raramente in profondità, non a caso quando venne presentato nel agli anni novanta se ne parlò come il primo platform 2.5D.

Come impone il genere, la precisione nei salti è tutto anche in Klonoa, mentre i nemici rappresentano siano una minaccia che una possibilità, visto che potranno essere catturati e lanciati in tutte le direzioni, per sconfiggere altri avversari ma anche per saltare più in alto o risolvere i diversi puzzle che si alterneranno durante le due avventure incluse in Klonoa Phantasy Reverie Series.