PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 con i Doppi Sconti

Dagli scontri a fuoco su larga scala di Battlefield 2042 ai duelli a colpi di spade laser di Star Wars Jedi: Fallen Order , dai poteri paranormali di Control ai classici Horizon Zero Dawn e Darksiders 3 per pochi spiccioli, ecco quelli che secondo noi sono gli affari da non perdere.

Su PlayStation Store sono tornati i Doppi Sconti, l'ormai tradizionale promozione che consente agli utenti abbonati a PlayStation Plus di usufruire appunto di una doppia riduzione di prezzo e di acquistare così tantissimi giochi PS5 e PS4 a cifre estremamente basse. Ebbene, quali sono le offerte migliori disponibili in questo momento?

Un capitolo che non ha convinto appieno per via di una serie di mancanze sul fronte del bilanciamento, ma che mette sul tavolo alcune idee dotate di un enorme potenziale (vedi Battlefield Portal, con i suoi tuffi nel passato) e una presentazione grafica che si conferma come al solito molto spettacolare: di questo e altro abbiamo parlato nella recensione di Battlefield 2042 .

L'ultimo episodio della serie sparatutto prodotta da Electronic Arts , privo di campagna narrativa e focalizzato dunque sulle modalità multiplayer competitive, Battlefield 2042 (PS5, 39,99€ anziché 79,99; PS4, 34,99€ anziché 69,99) può essere vostro a metà prezzo con i Doppi Sconti: un'ottima occasione per recuperare il gioco, laddove ne abbiate rimandato l'acquisto proprio in attesa di un'offerta.

In Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5 e PS4, 9,99€ anziché 49,99) potremo respirare le atmosfere della celebre saga cinematografica, immergerci nel suo ricco lore e fare la conoscenza di nuovi personaggi mente sviluppiamo le capacità del protagonista, che dovrà completare il proprio addestramento e scoprire i poteri della Forza per trovare una particolare mappa spaziale. La recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order .

Entrati nell'enorme edificio, dovremo farci largo fra i soldati posseduti dal Sibilo e scoprire l'origine del male mentre combattiamo utilizzando la potente Arma di Servizio, una pistola modulare che può assumere diverse forme, e un set di devastanti poteri telecinetici per scagliare oggetti, creare barriere e finanche sollevarci in aria per raggiungere zone altrimenti inaccessibili. La recensione di Control Ultimate Edition .

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Horizon Zero Dawn, Aloy punta l'arco contro alcune Macchine

Se l'ottima accoglienza riservata a Horizon Forbidden West vi ha incuriosito ma per qualche motivo non avete ancora giocato con il primo capitolo della serie, ecco il momento giusto per rimediare. Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4, 7,99€ anziché 19,99) non è infatti mai stato disponibile a un prezzo più basso di questo, forte di un rapporto costo / contenuti davvero incredibile se consideriamo che questa versione include non solo il gioco base ma anche la ricca espansione The Frozen Wilds.

Potremo dunque fare la conoscenza di Aloy, una giovane rinnegata della tribù Nora che un giorno decide di sottoporsi alla prova per diventare un'Audace e in tale frangente si ritrova coinvolta in un sanguinoso attacco, ma da parte di chi? Per scoprirlo la ragazza dovrà partire per una difficile missione da cui dipende il destino del mondo. La recensione di Horizon Zero Dawn.