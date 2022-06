Nightdive Studios ha "qualcosa di nuovo" da mostrare al PC Gaming Show

Questa sera, 12 giugno 2022, andrà in onda l'Xbox e Bethesda Showcase, ma a seguire sarà il turno del PC Gaming Show. Proprio durante quest'ultimo evento ci sarà modo di vedere "qualcosa di nuovo" da parte di Nightdive Studios. Per il momento non abbiamo però informazioni più precise.

L'informazione è stata condivisa dal team di sviluppo tramite il proprio profilo Twitter. Come potete vedere qui sotto, Nightdive Studios ha scritto: "Fareste meglio a seguire il PC Gaming Show, abbiamo qualcosa di nuovo da condividere!".

Ricordiamo che il PC Gaming Show 2022 andrà in onda alle 21:30 di questa sera, 12 giugno 2022. Ci sarà ovviamente spazio per molti annunci. Sappiamo ad esempio che potremo vedere Immortality di San Barlow (Her Story), ma anche Arma 4, Warhammer 40.000: Space Marine 2, The Invincible e vari altri giochi di primo livello.

Nightdive Studios è al lavoro sul remake di System Shock, ma anche ad alcune remaster, come SiN Reloaded, System Shock 2: Enchanced Edition e Blade Runner Enhanced Edition.