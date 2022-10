Microsoft: i risultati finanziari del Q1 2023 svelano molti cali nelle vendite e nei guadagni

È iniziato un nuovo anno finanziario per Microsoft e il produttore di Windows e Xbox ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2023. In questo primo trimestre Microsoft ha registrato un fatturato di 50,1 miliardi di dollari e un utile netto di 17,6 miliardi di dollari. Il fatturato è aumentato dell'11%, ma l'utile netto è diminuito del 14%, il che significa che i profitti di Microsoft sono diminuiti in questo trimestre.

Secondo i dati, in questo trimestre la divisione PC è in forte declino e ciò ha avuto un impatto sui risultati di Microsoft nel settore Windows. Secondo IDC, nell'ultimo trimestre le spedizioni di PC hanno subito un altro forte calo, pari al 15%.

Il fatturato OEM di Microsoft per Windows, ovvero il prezzo che i produttori di PC pagano a Microsoft per installare Windows sulle macchine, è sceso del 15% nel primo trimestre, a causa di quello che Microsoft descrive come un "continuo deterioramento del mercato dei PC".

Nonostante le difficoltà, IDC afferma che i volumi di spedizione "rimangono ben al di sopra dei livelli pre-pandemici", quindi non è ancora tutto negativo per Windows e i PC. "Nonostante il calo delle spedizioni di PC nel trimestre, Windows continua a registrare una crescita dell'utilizzo", ha dichiarato Satya Nadella, CEO di Microsoft, nel corso di una conferenza stampa. Nadella afferma che i dispositivi Windows attivi mensilmente sono quasi il 20% in più rispetto a prima della pandemia. Microsoft prevede comunque un calo dei ricavi OEM di Windows nel secondo trimestre del 2023 dell'ordine del 30%.

I prodotti Office, cloud e server di Microsoft sono sempre i principali motori del fatturato. Microsoft ha sottolineato che il fatturato del cloud è stato la principale fonte degli utili di questo trimestre, con un fatturato di 25,7 miliardi di dollari, in crescita del 24% rispetto all'anno precedente. Le divisioni dei prodotti commerciali e consumer di Office sono cresciute entrambe del 7%, contribuendo a spingere il business della produttività di Microsoft a 16,5 miliardi di dollari di fatturato.

Anche gli abbonamenti Microsoft 365 (versione consumatori) sono cresciuti anche in questo trimestre, con un aumento del 13% arrivando così a 61,3 milioni. Microsoft continua a promuovere le sue offerte di abbonamento in Windows e sui nuovi computer portatili forniti da OEM di terze parti.

Ci sono poi altre sorprese dell'ultimo trimestre di Microsoft: i ricavi di LinkedIn, aumentati del 17% rispetto all'anno precedente, e i ricavi pubblicitari di ricerca e notizie, aumentati del 16%.

Infine, abbiamo visto anche i risultati della divisione Xbox.