GTA 6: contenuto di GTA Online sembra essere collegato al capitolo in sviluppo

Un contenuto non pubblicato di GTA Online sembra essere collegato in qualche modo a GTA 6. Più precisamente, stiamo parlando di una maglietta che sembra collegata a una nuova città ancora tutta da esplorare.

L'utente Twitter ClassiqueGTA ha pubblicato delle immagini della suddetta maglietta, chiamata "Downtown Cab Co. Revere Collar", dove è possibile vedere un taxi modificato. A fare da sfondo al taxi però c'è una città che non sembra essere Los Santos. Secondo molti giocatori che l'hanno vista si tratterebbe di Vice City.

Qualcuno però ha fatto notare che non si tratterebbe in verità nemmeno di Vice City, in particolare per la presenza di montagne. Quindi una diversa ipotesi è che sia un'altra città che potrebbe essere inclusa nel gioco, di cui non si sa ancora niente. Se fosse così, l'informazione sarebbe in linea con alcune voci che vogliono GTA 6 svolgersi in più città e non solo in una. Infine, non c'è da scartare la possibilità che la città della maglietta non sia necessariamente collegata a GTA 6, ma rappresenti una città generica o, ancora, una versione alterata di Los Santos (la montagna sarebbe Monte Chiliad).

Qualsiasi sia la verità è chiaro che la comunità di GTA è sul chi vive per avere informazioni fresche su GTA 6, quindi anche gli indizi più deboli diventano oggetto di speculazioni.