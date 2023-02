Xbox Game Pass non è sostenibile, meglio il modello di Nintendo Switch Online, per DFC Intelligence

Stando a un recente articolo della compagnia di analisi di mercato DFC Intelligence, il modello economico di Xbox Game Pass di Microsoft non sarebbe sostenibile sul lungo periodo, mentre quello di Nintendo Switch Online sì.

L'articolo parla in generale dei servizi in abbonamento di Microsoft, Sony e Nintendo e si basa sull'analisi dei recenti risultati finanziari delle compagnie. Il Game Pass ha visto una crescita di utenti nel Q2 dell'anno fiscale 2023, ma il numero di abbonati da solo non consente di avere un quadro definito del suo andamento. Il problema, stando a DFC, è che Microsoft è costretta a dare via troppi contenuti per generare ricavi. Al contrario anche se Nintendo Switch Online non è paragonabile al Game Pass per contenuti, sembra aver trovato la formula giusta per i consumatori.

DFC: "Il problema del Game Pass è che il suo modello di business non sembra funzionare. Paragonare la quantità di abbonati non è corretto perché i vari servizi hanno delle differenze di prezzo significative. Comunque, ciò che emerge chiaramente è come il servizio in abbonamento di Nintendo riesca a essere un ottimo potenziamento del business generale della vendita dell'hardware e del software. Contrariamente, il Game Pass vuole essere autonomo, lì dove la vendita dell'hardware Xbox non è importante.

Facendo i conti, il Game Pass produce circa tre volte i ricavi correnti di Nintendo Switch Online e probabilmente si avvicina a quelli di PlayStation Plus a causa del prezzo più alto. Comunque Microsoft da via molti contenuti per generare questi ricavi e il modello di business non sembra essere sostenibile sulla lunga distanza."