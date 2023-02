Tomb Raider Reloaded, trailer con data di uscita e pre-registrazioni su iOS e Android

Pur essendo in giro già da diverso tempo per via dei soft launch, Tomb Raider Reloaded ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata dagli sviluppatori nell'ambito di un trailer che apre anche le pre-registrazioni su iOS e Android.

Annunciato nel novembre del 2020, Tomb Raider Reloaded riporta l'iconico personaggio di Lara Croft su smartphone e tablet, ma all'interno di un'esperienza sostanzialmente diversa rispetto agli action adventure visti su PC e console.

Il gioco utilizza uno stile grafico cartoonesco, con una Lara quasi in versione ragazzina che impugna le immancabili due pistole e affronta pericoli e nemici di ogni genere, inclusi degli enormi dinosauri: un richiamo ai capitoli classici.

Tomb Raider Reloaded potrà essere scaricato gratuitamente, ma occhio: solo dagli abbonati a Netflix: a quanto pare lo studio ha strappato un accordo con la piattaforma streaming per offrire il proprio titolo a quell'utenza.