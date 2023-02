Inkulinati disponibile in Accesso Anticipato

Dopo anni di attesa, Inkulinati è finalmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam. Il gioco costa 24,99€ (attualmente si trova in offerta lancio a 22,49€). Volendo per 9,99€ in più è possibile acquistare anche il Pacchetto Sostenitore che contiene:

Skin aggiuntiva per il tuo piccolo Inkulinati

Colore aggiuntivo per il creatore di personaggi

La colonna sonora originale di Inkulinati

Fogli da colorare stampabili

Una selezione di sfondi

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Inkulinati è un gioco di strategia in cui i manoscritti medievali prendono vita e il fondoschiena di un coniglio può essere più letale della spada di un cane.

Partecipa ai duelli di Inkulinati e lasciati sbalordire dalla loro inaspettata complessità tattica (e dal loro humor!). Avventurati in un viaggio in continua evoluzione, costruisci il tuo bestiario, sconfiggi dei personaggi medievali leggendari e raccogli vantaggi con cui potrai scatenare dei poteri speciali.

Diventa un maestro dell'inchiostro vivente, afferra la penna ed elabora di volta in volta una strategia unica per diventare il più grande Inkulinati di tutti i tempi!

INKULINATI TRAE ISPIRAZIONI DAI VERI MARGINALIA MEDIEVALI

Dopo 700 anni, queste bizzarre rappresentazioni artistiche possono finalmente prendere vita in un videogioco e mostrare a tutti che anche nel Medioevo esistevano dei "meme" ridicoli che facevano sbellicare tutti dalle risate, proprio come accade oggi. Vedrai conigli armati di spada, cani con lance, trombe incastrate nel sedere, lumache mangi-uomini e tanto, tanto altro.

COMBATTI COME UN INKULINATI

Gli Inkulinati sono un gruppo leggendario che si batte sulle pagine dei manoscritti medievali. Combattono disegnando delle bestie con l'inchiostro vivente. Grazie a questa sostanza magica, queste creature prendono vita dando luogo a una battaglia epica. Sposta le tue bestie sul campo di battaglia, esegui azioni con o su di loro, sfrutta strategicamente gli ostacoli, e raccogli più inchiostro vivente per disegnare nuove bestie e avere un vantaggio sull'avversario.

VARIE BESTIE LETALI (E BIZZARRE) DA SBLOCCARE

Degli asini che suonano la tromba con il didietro, gatti vescovi che neutralizzano gli eretici con le preghiere, lumache pesanti e letali che divorano vivi gli avversari, e tanto altro ancora. Tutti hanno delle abilità speciali e aspettano solo i tuoi ordini.

AZIONI SPECIALI E DECISIVE ESEGUITE DAGLI INKULINATI

Non sono solo le tue bestie a poter scatenare delirio e distruzione. Usa i tuoi pugni per sgominare le unità dell'avversario, disegna ostacoli per creare delle barriere, sposta le tue unità con un semplice movimento del dito o fai esplodere le truppe per seminare il caos più totale. Ma ricorda: anche il tuo avversario è in grado di fare lo stesso.

ADATTA LA STRATEGIA A CIASCUNA BATTAGLIA

Ciascun Inkulinati ha il proprio esercito di bestie che, a loro volta, hanno abilità, punti di forza e, purtroppo (o per fortuna, in base alla parte in cui ti trovi), anche punti deboli diversi. Ma non saranno solo gli eserciti a influenzare le sorti del duello. Ciascun campo di battaglia ha delle caratteristiche particolari, con pericoli specifici da considerare e opportunità da sfruttare a proprio vantaggio. Dovrai usare l'ingegno e adattare la tua strategia per sconfiggere l'esercito dell'Inkulinati avversario su ciascun campo di battaglia.

CAMPAGNA SINGOLA

Svela il mistero e i segreti degli Inkulinati e affronta avversari come la Morte, Dante Alighieri e tanti altri. Inizia la tua avventura in questo mondo! Combatti contro i maestri Inkulinati più forti, doma le bestie indomabili, costruisci un esercito imbattibile, prova a salvare il tuo maestro dalle grinfie della morte e, soprattutto, completa la tua grande missione con la più grande truppa che il Medioevo abbia mai visto. Andiamo!!!

CREA E SVILUPPA IL TUO PERSONAGGIO

Come tutti gli aspiranti maestri Inkulinati, dovrai creare un tuo piccolo Inkulinati. Durante il tuo viaggio, imparerai le tecniche segrete per disegnare nuove bestie e le azioni manuali degli Inkulinati, che ti consentiranno di scegliere la composizione del tuo esercito. Potrai essere un prode cavaliere senza paura che scaglierà le sue fedeli truppe contro i propri avversari. O forse preferisci una strategia meno aggressiva? In tal caso, puoi diventare una suora che, con il potere della preghiera, confonde i nemici e guarisce i propri servitori. Questi e altri stili aspettano solo di essere scoperti e adottati da te. Esprimiti come meglio credi!

OGNI BATTAGLIA HA LA SUA STORIA

Per lasciare ai posteri le testimonianze di ciascuna battaglia, sopra ciascun campo di battaglia, un testo generato proceduralmente descrive i drammatici (o esilaranti) eventi.

BATTAGLIE PVP IN LOCALE

Inkulinati ti riporterà ai tempi d'oro della modalità hotseat.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Inkulinati.