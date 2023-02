Shadow Warrior 3: Definitive Edition annunciato con trailer per PC, PS5, PS4 e Xbox

Shadow Warrior 3: Definitive Edition è stato annunciato da Devolver Digital e Flying Wild Hog con un trailer che rivela la sua data di uscita, imminente: la nuova versione dell'action shooter sarà disponibile dal 16 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

A quasi un anno di distanza dal lancio di Shadow Warrior 3 su PC, PS4 e Xbox One, l'avventura fa dunque il proprio debutto anche sulle piattaforme di attuale generazione, con upgrade gratuito per chi già possiede il gioco sulle console Sony e Microsoft.

Quali saranno le novità della Definitive Edition? Oltre agli immancabili miglioramenti grafici, con le ormai tradizionali due modalità per far girare l'esperienza a 4K e 30 fps oppure a 60 fps con una risoluzione inferiore, il titolo supporterà feedback aptico e trigger adattivi su PlayStation 5.

In termini di contenuti troveremo un inedito Survival Mode una volta completata la campagna, la possibilità di rigiocare i capitoli per andare alla ricerca dei vari collezionabili, il new game+, un livello di difficoltà extra, la modalità Hero che accorcia la vita del protagonista e nuove skin per le armi.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Shadow Warrior 3.