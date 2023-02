PlayStation Plus Collection: Sony annuncia la fine dell'offerta, sbrigatevi a riscattare i giochi

Nell'ultimo aggiornamento relativo a PlayStation Plus, Sony ha annunciato che dal 9 maggio 2023 l'offerta della PlayStation Plus Collection sarà ritirata, ossia gli abbonati a PlayStation Plus con PS5 non potranno più riscattare i giochi di PS4 selezionati. Quindi sbrigatevi se non li avete ancora aggiunti al vostro account!

Sul PlayStation Blog possiamo leggere in merito:

Volevamo anche darti un aggiornamento sulla PlayStation Plus Collection offerta ai membri PlayStation Plus su PS5 dal 2020. Dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più offerta. Se non hai ancora riscattato i titoli in questa raccolta, potrai farlo fino al 9 maggio, il che ti permetterà di accedere a tali titoli anche dopo questa data fintanto che sarai membro PlayStation Plus.

I titoli inclusi nella PlayStation Plus Collection sono i seguenti:

Da SIE Worldwide Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

inFAMOUS Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Da editori terze parti