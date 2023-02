Humble Bundle Black History Month: otto giochi a soli 9€ a febbraio 2023

Humble Bundle propone un nuovo pacchetto di videogiochi a bassissimo costo dedicato al Black History Month, i cui ricavi serviranno per aiutare Gameheads. I giochi inclusi in questo bundle sono i seguenti:

Mafia III Definitive Edition

Shadow Man Remastered

Shaq Fu A Legend Reborn

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs

Swimsanity!

Marlow Briggs and the Mask of Death

Semblance

Il valore di questo pacchetto, secondo quanto segnalato da Humble Bundle, è di 121.95€. Il prezzo richiesto per ottenere tutti questi giochi è invece di soli 9.19€. Al momento della scrittura sono già stati venduti oltre 2.700 bundle. I giochi possono essere riscattati su Steam. L'offerta scadrà a fine febbraio 2023. Potete trovare il bundle a questo indirizzo.

Humble Bundle spiega: "Febbraio è il Black History Month, in cui le persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo guardano al passato e riflettono sulle lotte e sui successi faticosamente raggiunti dalle persone di colore nel corso della storia. Per celebrare questo mese a modo nostro, abbiamo messo insieme un pacchetto di grandi giochi realizzati da creatori di colore e di giochi con protagonisti neri, il cui ricavato contribuirà a sostenere la prossima generazione di sviluppatori videoludici ed esperti di tecnologia nel loro percorso di apprendimento."

"Acquistando questo bundle, vivrete storie avvincenti come la saga cinematografica di Lincoln Clay in Mafia III, e potrete addentrarvi nella malavita nell'acclamata versione rimasterizzata di Shadow Man. Potrete sostenere il lavoro degli sviluppatori di colore con Jay & Silent Bob: Mall Brawl di Interabang Entertainment, An Airport for Aliens Currently Run By Dogs di Strange Scaffold e altri ancora."

"Il vostro acquisto contribuirà inoltre a sostenere Gameheads, che immagina un mondo in cui i giovani a basso reddito e di colore siano attrezzati per prosperare e avere successo in qualsiasi campo scelgano, compresi i settori della tecnologia e dei videogiochi."