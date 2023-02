Kirby's Return to Dream Land Deluxe: un gameplay trailer presenta i minigiochi multiplayer

Nintendo ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Kirby's Return to Dream Deluxe dedicato ai minigiochi multiplayer inclusi in questa riedizione. Potrete visualizzare il filmato tramite il player sottostante.

Oltre all'avventura principale, Kirby's Return to Dream Deluxe permette di svagarsi in una serie di minigiochi multiplayer pensati per un massimo di quattro giocatori. Tra questi ci sono quelli classici come Dojo Ninja e Kirby Samurai, ma non mancano anche delle nuove aggiunte come Caccia al tomo di Magolor.

Vi ricordiamo che Kirby's Return to Dream Land Deluxe sarà disponibile dal 24 febbraio 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Si tratta di una una nuova versione di Kirby's Adventure Wii in cui quattro giocatori aiuteranno Magolor a riparare la sua navicella spaziale.

Oltre a Spada, Frusta, e altre abilità familiari presenti nell'originale, ora fa il suo debutto la nuova abilità Mecha, che trasforma il personaggio in un robot in grado di librarsi in aria, sparare con un cannone e combattere a distanza ravvicinata a suon di pugni. Sarà possibile anche risucchiare i nemici che luccicano per utilizzare le Super abilità, ovvero delle versioni potentissime delle normali abilità.