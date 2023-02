GTA Online: disponibile su PC una patch che risolve i problemi di sicurezza

Dopo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi, Rockstar Games ha pubblicato una patch per la versione PC di Grand Theft Auto 5, mirata a risolvere le falle nella sicurezza di GTA Online.

Come spiegato in una precedente notizia, nelle scorse settimane sono aumentate le segnalazioni relative alle attività degli hacker sulla versione PC di GTA Online. A quanto pare grazie a un nuovo exploit, forse realizzato grazie al codice sorgente trafugato lo scorso anno, permetteva infatti ad utenti poco onesti di compromettere gli account degli altri giocatori, ad esempio azzerando le loro statistiche o facendoli bannare dal sistema.

Fortunatamente l'intervento di Rockstar Games non si è fatto attendere a lungo e mercoledì è stata pubblicata una patch per la versione PC di GTA 5 che tra le altre cose risolve i problemi di sicurezza del comparto online. Lo confermano le note ufficiali, assieme a una serie di modifiche per migliorare la stabilità.

GTA Online

Sicurezza

Implementato un nuovo protocollo dati in GTA Online per migliorare la sicurezza delle sessioni di rete e la messaggistica tra giocatori

Risolto un problema che poteva comportare la modifica dell'esperienza di GTA Online di un giocatore da parte di terzi, tra cui l'alterazione del saldo di GTA$, il livello di RP, lo stato Bad Sport e altre statistiche del giocatore, nonché la manipolazione di giocatori che vengono espulsi o fatti crashare dalla partita.

Stabilità e prestazioni del gioco