Xbox 360: il negozio digitale sta per chiudere? Microsoft dice che l'articolo ufficiale è un errore

Recentemente, era stato pubblicato un articolo sul sito di supporto ufficiale di Microsoft nel quale veniva affermato che il negozio digitale di Xbox 360 sarebbe stato chiuso a breve. Microsoft ha però chiarito che l'articolo è stato pubblicato per errore.

"Chiuderemo il marketplace di Xbox 360 nel corso del prossimo anno", si leggeva, "quindi vi invitiamo ad acquistare qualsiasi gioco o DLC per Xbox 360 entro maggio 2023". Parlando con IGN USA, però, un portavoce di Microsoft non solo ha dichiarato che l'articolo è stato pubblicato per errore, ma ha anche confermato che il negozio digitale di Xbox 360 non verrà chiuso nel maggio 2023.

Precisamente, il portavoce ha affermato: "Questo messaggio è stato pubblicato per errore e possiamo confermare che il marketplace di Xbox 360 non chiuderà nel maggio 2023. Vi ricordiamo però che, a partire dal 7 febbraio 2023, una serie limitata di giochi, componenti aggiuntivi e contenuti di gioco non sarà più acquistabile in mercati selezionati tramite il negozio Xbox 360".

L'ultima parte del messaggio del portavoce fa riferimento a più di 40 giochi, tra cui Dark Souls, The Witcher 2, Assassin's Creed Brotherhood e non solo, che saranno rimossi dal negozio digitale di Xbox 360.

Ovviamente il numero di giocatori Xbox 360 che ancora acquista videogiochi sulla console non sarà enorme, ma comunque quel ristretto gruppo di appassionati può gioire del fatto che potrà continuare ad acquistare videogame in formato digitale. Anche in caso di chiusura del marketplace, in ogni caso, dovrebbe comunque essere possibile scaricare i giochi già acquistati.