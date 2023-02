Come estendere la rete Wi-Fi per giocare nel migliore dei modi con i ripetitori AVM FRITZ!

La rete è una cosa seria: oggi come oggi è impossibile prescindere da un collegamento Wi-Fi in casa, e sebbene nel corso degli anni la tecnologia abbia compiuto sostanziali passi in avanti, rendendo molto più semplice e immediato creare un ambiente dedicato all'intrattenimento che sia perfettamente funzionale, ci sono aspetti che ancora possono creare qualche grattacapo e rovinarvi l'esperienza. Il primo è la distanza: quella fra la vostra abitazione e la centrale telefonica, che può determinare la qualità della connessione al netto dei parametri legati all'abbonamento che avete sottoscritto e al provider che ve lo fornisce; ma bisogna tenere conto anche di quella che sussiste fra il vostro router Wi-Fi e i dispositivi installati in casa, che dipende dal posizionamento delle prese e dalla disposizione delle stanze. In caso di limitazioni, ostacoli e impedimenti vari, come si può estendere la rete Wi-Fi per giocare nel migliore dei modi? Ve lo spieghiamo noi!

La situazione di partenza La vostra casa connessa Un router di qualità collocato nei pressi della nostra postazione da gioco, così che sia possibile utilizzare una connessione cablata, e nessun altro in casa: è ovviamente questo lo scenario migliore per il gaming, ma spesso la realtà è diversa e le esigenze cambiano. Se ad esempio vivete ancora con i vostri fratelli e genitori, in una casa di dimensioni medio/grandi, che magari si sviluppa su due piani, potreste incontrare tutta una serie di difficoltà. O, ancora più semplicemente, se la vostra presa telefonica è lontana dal posto dove si gioca o dove si svolgono tutte le attività di intrattenimento potrebbe essere veramente complesso tirare un cavo o accedere agilmente alla connessione. In primo luogo la collocazione del router potrebbe risultare distante dalla vostra stanza, magari addirittura su un piano differente, e i vostri parenti potrebbero aver bisogno di accedere alla rete in continuazione, per svago o per lavoro, andando dunque a erodere la banda disponibile e incidere così sui tempi di latenza: un fattore chiave nell'ambito delle sfide online in multiplayer. Quella di una famiglia numerosa e costantemente connessa, che abita in una casa che si sviluppa su più piani, è senza dubbio lo scenario peggiore dal punto di vista delle prestazioni di rete, ma in genere anche quello più diffuso e probabile per un giovane videogiocatore, pur con vari gradi di complessità. Se state vivendo una situazione simile, vi sarete chiesti spesso in che modo sia possibile migliorare la portata della connessione senza fili cercando di non compromettere la qualità. Esistono infatti in commercio diverse soluzioni, anche piuttosto economiche, ma avrete scoperto a vostre spese che si tratta di dispositivi che valgono esattamente quello che costano, ovverosia poco: estendono il Wi-Fi ma si disconnettono spesso, vanno lenti, peggiorano in maniera significativa i valori di banda e latenza. Insomma, giocare online collegati a un extender da quattro soldi si rivela spesso e volentieri un vero e proprio incubo.

L'amico FRITZ! FRITZ!Repeater 6000 visto di fronte Accade di frequente che si provino negli anni vari dispositivi delle marche più diffuse, a prezzi neanche tanto accessibili, che però si rivelano quasi sempre incapaci di gestire Wi-Fi "affollati" ed esigenti, richiedendo puntuali riavvii e presentando una qualità del segnale fortemente altalenante, e il discorso naturalmente si allarga agli extender. Sì, parliamo per esperienza diretta. Solitamente è alla fine di questo sfibrante percorso che bussa alla porta l'amico FRITZ! Universalmente riconosciuto per la validità dei suoi prodotti, il marchio AVM è da tempo sinonimo di affidabilità e vanta un catalogo sempre più ricco di opzioni; anche per limitarsi a estendere la rete in presenza di un apparecchio di un altro brand, che magari gestisce bene la connessione ma non riesce a trasmetterla come vorremmo all'interno della nostra casa. FRITZ!Repeater 6000, il dettaglio delle porte posteriori Ebbene, FRITZ!Repeater 6000 è attualmente il top di gamma fra gli extender dell'azienda tedesca. Parliamo di un prodotto relativamente costoso (220€ circa su Amazon) ma in grado di offrire una soluzione di fascia alta ai vostri problemi di portata del Wi-Fi, già pronta per il futuro grazie al supporto per il protocollo IPv6, alla tripla banda, alla compatibilità con tutti i router in commercio e al sistema mesh, che garantisce la massima semplicità e immediatezza di una serie di apparecchi che funzionano come una rete unica. Il device AVM può essere configurato in maniera estremamente rapida, tramite la semplice pressione del tasto WPS, oppure regolato in maniera avanzata tramite il sistema operativo FRITZ!OS, caratterizzato da un'interfaccia particolarmente accessibile, che viene aggiornata ciclicamente e che è possibile controllare anche tramite la FRITZ!App sui terminali iOS e Android. Cosa fa esattamente? Posizionato in un punto strategico della casa, ripete il segnale Wi-Fi e lo estende, dando vita a un'unica, ampia rete grazie al sistema mesh.

Caratteristiche tecniche del FRITZ!Repeater 6000 FRITZ!Repeater visto di fronte FRITZ!Repeater 6000 dispone di una componentistica di fascia alta, in grado di garantire un'esperienza di straordinaria qualità: il dispositivo integra ben dodici antenne per una trasmissione potente e affidabile in qualsiasi contesto, che avviene tramite tre unità radio: una si occupa della banda a 2,4 GHz, due di quella a 5 GHz, per una velocità di trasferimento dei dati che arriva a 6 Gbit/s. Pur esprimendosi al massimo in combinazione con un FRITZ!Box grazie a una connessione dedicata, che evita in tal modo di togliere risorse alla rete, l'extender è perfettamente compatibile con tutti i router in commercio e si presta anche a usi differenti, come ad esempio la creazione di un ponte LAN per i dispositivi privi di connettività wireless. La garanzia fornita dal produttore è pari a ben cinque anni. Scheda tecnica FRITZ!Extender 6000 Tipologia: ripetitore Wi-Fi

Tecnologia: Tri-band per mesh, Wi-Fi 6

Trasmissione: 12 antenne integrate, 3 unità radio (2,4 GHz + 2 x 5 GHz)

Velocità di trasferimento: fino a 6 Gbit/s

Porte: 1 x LAN 2,5 Gigabit, 1 x LAN 1 Gigabit

Crittografia: WPA2, WPA3/2

Compatibilità: tutti i router in commercio

Configurazione istantanea: sì, con tasto WPS

Supporto protocollo IPv6: sì

Sistema operativo: FRITZ!OS

Garanzia: 5 anni

Dimensioni: 87 x 185 x 135 millimetri

Prezzo: 219,99€

Questione di priorità FRITZ!OS e la semplice opzione per la priorità della connessione Il sistema operativo FRITZ!OS consente di gestire tutti gli apparecchi connessi alla rete e di determinare l'eventuale grado di priorità: un fattore cruciale per i videogiocatori, che in questo modo potranno assicurare al proprio PC o alla propria console un accesso privilegiato a internet, con una banda riservata che non verrà intaccata da eventuali altre connessioni, mantenendo dunque velocità e reattività ideali. Utilizzare questa opzione è semplicissimo: basta accedere all'interfaccia di FRITZ!OS tramite browser web o app, entrare nella voce "mesh", individuare i dispositivi che ci interessano e cliccare su "dettagli". A questo punto potremo non solo decidere se assegnare all'apparecchio sempre lo stesso indirizzo IPv4 e abilitare le porte automaticamente, ma anche cliccare sull'opzione "dare priorità a questo dispositivo" per favorirlo rispetto a tutti gli altri.