Il 2023 è partito sicuramente con il piede giusto dal punto di vista dei videogiochi, come possiamo vedere dando una veloce occhiata alla lineup di titoli usciti nel primo mese. Tra tutte queste buone proposte, la più apprezzata è stata una sorpresa assoluta: Hi-Fi Rush è il gioco del mese di gennaio 2023, sia per la redazione che per i lettori, e lo ha fatto in maniera evidente. Mai come in questo caso il risultato ha sconvolto qualsiasi previsione, visto che è stato lanciato sul mercato senza nemmeno che fosse mai stato annunciato ufficialmente, evitando peraltro anche qualsiasi tipo di leak contenente informazioni sostanziali.

Come forse ricorderete, il gioco più atteso di gennaio 2023 risultava essere Dead Space, ma i piani sono stati piuttosto sconvolti negli ultimi giorni.

Questo non toglie che si sia trattato comunque di un mese davvero ricco di proposte interessanti, tra seguiti, riedizioni, novità assolute e remake, tra le quali emergono anche diversi giochi usciti direttamente su Game Pass, ma praticamente tutte le piattaforme sono state ben coperte in queste prime settimane del 2023. Insomma, il nuovo anno sembra partito con il piede giusto, in attesa di un febbraio che sembra ancora più affollato di titoli di grande interesse. Intanto andiamo a vedere quali sono state le scelte della redazione e dei lettori per quanto riguarda i giochi migliori di gennaio 2023.