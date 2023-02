The Last of Us Parte 2: un minigioco di pittura fu eliminato per colpa di una svastica

The Last of Us Parte 2 è un'opera massiccia e perlopiù drammatica, densa di momenti che mettono alla prova le emozioni dei giocatori. Al tempo stesso non mancano sezioni più leggere e dolci, una delle quali è legata a un piccolo minigioco nel quale controlliamo Abby che dimostra le proprie abilità di tiro con l'arco mentre è insieme all'amico Owen. Inizialmente, però, il minigioco era completamente diverso, ovvero una piccola fase di pittura. Un tester di Naughty Dog ha però dimostrato che era possibile disegnare una svastica nazista e il team ha quindi deciso di eliminare tale sezione.

L'informazione è stata svelata dal Principal Environment Artist di Naughty Dog, Anthony Vaccaro. L'artista, tramite Twitter come potete vedere poco sotto, ha risposto a un utente che parla della prima versione del murale presente nella sezione dell'acquario di The Last of Us Parte 2.

Vaccaro ha spiegato che "Il dipinto di Abby sarebbe stato inserito tramite un minigioco nel quale Owen avrebbe iniziato a dipingere la faccia di Abby, mentre il giocatore avrebbe dovuto finire il disegno usando il joystick come pennello. Appena abbiamo messo a disposizione per i test la sezione, qualcuno ha disegnato una svastica per vedere se era possibile farlo. Abbiamo optato per il minigioco dell'arco e frecce".

È un peccato che tale minigioco sia stato eliminato, ma siamo certi che online qualcuno l'avrebbe usato per realizzare svariati contenuti inappropriati, quindi forse è meglio che le cose siano andate in questo modo.

Le discussioni contro The Last of Us Parte 2 non sono mancate per tanti motivi e aggiungerne altri non sarebbe stato certo d'aiuto a Naughty Dog. Persino la serie TV di The Last of Us è sotto attacco per colpa di spettatori omofobi.