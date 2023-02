Offerte Amazon: cuffie Corsair HS80 RGB per PC e PlayStation in sconto al prezzo minimo storico

Tramite le offerte Amazon, potete acquistare un paio di cuffie Corsair HS80 RGB per PC e PlayStation. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 169.99€. Lo sconto è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Le cuffie Corsair HS80 RGB dispongono di microfono omnidirezionale e una batteria che promette fino a 20 ore di durata. Sono compatibili con computer e PlayStation, sia PS4 che PS5. Pesano 367 grammi. La distanza di utilizzo in wireless è fino a un massimo di 18 metri.

Cuffie Corsair HS80 RGB per PC e PlayStation

