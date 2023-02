Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 12 febbraio, You perde contro Mare Fuori

Come ogni settimana, Netflix ha svelato la classifica dei film e delle serie TV più viste in Italia. Per quanto riguarda i sette giorni che vanno dal 6 a 12 febbraio 2023, a dominare la Top 10 è prima di tutto Mare Fuori, un successo italiano. Vediamo quindi le serie TV più viste:

Mare Fuori - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 S.W.A.T. - Stagione 5 Physical Da 100 a 1 - Stagione 1 Ginny & Georgia - Stagione 2 La Ragazza di Neve - Serie limitata Mercoledì - Stagione 1 You - Stagione 1 S.W.A.T. - Stagione 1

Come potete vedere, Mare Fuori mantiene le prime posizioni e nemmeno You Stagione 4 è in grado di scalzare il successo italiano, che è in Top 10 su Netflix da 20 settimane (prima stagione) e 21 settimane (seconda stagione). Il secondo grande successo per lo Stivale è Mercoledì che è in classifica per la 12ª settimana di fila. Ottimo anche Ginny & Georgia Stagione 2 che è da 6 settimane in classifica. Troviamo poi You Stagione 1 che, con l'arrivo della nuova season, è tornato al centro dell'attenzione.

Passiamo invece alla classifica dei film più visti in Italia su Netflix al 12 febbraio 2023:

Dune Da me o da te Lupo vichingo True Spirit Il ladro di giorni Infiesto You People Il colore del crimine Emoji Accendi le emozioni La rivolta delle Ex

Per quanto riguarda i film, vi sono alcuni ritorni nella classifica settimanale di Netflix. You People resiste da tre settimane, una rarità per il lato cinema della piattaforma di streaming. Bene anche Dune, Lupo vichingo, True Spirit e Infiesto, che sono in Top 10 per la seconda settimana. Il resto della classifica è composto da novità.

Vi lasciamo infine come riferimento i dati della precedente settimana.