The Invincible: un nuovo trailer dell'avventura fantascientifica basata sul romanzo Stanisław Lem

Nel corso della prima giornata dell'IGN Fan Fest 2023, Staward Industries ha presentato un nuovo trailer di The Invincible, l'avventura fantascientifica in prima persona basata sul romanzo L'Invincible di Stanislaw Lem.

Il filmato ci offre un assaggio delle ambientazioni dell'affascinante quanto pericoloso pianeta Regis III e dei toni di questa interessante produzione, realizzata da un team di veterani che in precedenza militavano nei ranghi di CD Projekt RED.

In The Invincible vestiamo i panni di Yasna, un'astrobiologa che ha preso parte a una spedizione scientifica sul pianeta Regis III. Come potrete immaginare, le cose non andranno per il verso giusto e il tutto si trasformerà in una missione di soccorso, dove le scelte del giocatore decideranno il destino dei compagni di squadra di Yasna, in un'avventura cosmica dai risvolti filosofici.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di The Invincible pubblicato lo scorso anno, dove Simone Tagliaferri afferma:

"Chiaramente è presto per dare giudizi su The Invincible ma ci siamo comunque fatti un'idea precisa del suo gameplay, che ha una natura fortemente narrativa, pur non essendo puntellato di sequenze filmate. La porzione di storia che abbiamo avuto modo di giocare ci ha intrigati non poco, pur sapendo più o meno sempre dove si sarebbe andati a parare (abbiamo letto il romanzo). Dal punto di vista tecnico il lavoro di Starward Industries ci è sembrato eccellente, così come i dialoghi sono stati capaci di farci entrare appieno nei temi trattati. La speranza è che anche il resto dell'avventura sia dello stesso livello, perché fondamentalmente l'esperienza vive proprio della bellezza e spietatezza di Regis III e della capacità dei testi di darci un punto di vista forte sull'accaduto, sollevano interrogativi profondi."

The Invincible è atteso nel corso del 2023 su PC, via Steam, Epic Games Store e GOG, PS5 e Xbox Series X|S.