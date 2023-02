Bleak Faith Forsaken: data di uscita per PC annunciata con un trailer, su console arriverà dopo

Gli sviluppatori di Bleak Faith Forsaken hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco e hanno annunciato la data di uscita di questo gioco di ruolo d'azione dal taglio souls-like: il 10 marzo 2023. Si tratta però solo della data della versione PC. Le versioni PS4 e Xbox One arriveranno più avanti.

Bleak Faith Forsaken è un gioco di ruolo d'azione che potrebbe ricordare facilmente Dark Souls, ma le sue fonti di ispirazione sono anche Shadow of the Colossus e Dragon's Dogma. Vi sono molteplici meccaniche, come la furtività, la possibilità di scalare (anche i nemici più grossi) e poter creare diversi tipi di personaggio.

In termini di combattimento, il giocatore avrà modo di utilizzare diversi tipi di armi ed equipaggiamenti. Il mondo di gioco è inoltre aperto e ha uno stile misto tra medievale e cyberpunk con creature meccaniche di varia natura. Vi sarà anche un sistema che proporrà aree generate proceduralmente così da mantenere una discreta varietà anche in nuove partite: gli elementi narrativi, però, saranno fissi per fare in modo che il giocatore abbia sempre chiari motivi e direzioni per proseguire. In termini di longevità, si parla di circa 30 ore di gioco per Bleak Faith Forsaken.

Bleak Faith Forsaken non ha ottenuto un successo enorme su Kickstarter, quindi una serie di elementi non sono stati inclusi nel gioco, come il PvP e personaggi alleati. Potrebbero però arrivare in un futuro aggiornamento, probabilmente se il gioco dovesse ottenere successo.