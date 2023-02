While We Wait Here, quel che sappiano del thriller culinario che ci fa affrontare l'apocalisse

Scopriamo quanto sappiamo di While We Wait Here, il nuovo thriller culinario degli italiani di Bad Vices Games che ci porterà di fronte all'apocalisse.

Se vi è qualcosa che Ravenous Devils ci ha insegnato è che si trova pace in cucina. Il gioco di Bad Vices Games era in grado di donare grande tranquillità al giocatore, un po' strano considerando che parliamo di un gestionale con vista laterale nel quale dobbiamo tritare persone e servirle a dei clienti. Nondimeno l'arte culinaria (anche quella legale) ha in sé questa follia segreta che infine si trasforma in calma interiore: proprio di quest'ultima avremo probabilmente bisogno anche in While We Wait Here. In arrivo nel 2024, While We Wait Here è un qualcosa di nuovo per la compagnia italiana, con la sua telecamera in prima persona, il maggior focus sulla narrazione e un innovativo stile grafico. Non mancano però delle somiglianze col quello che hanno fato in passato, ovvero che anche in questo caso dovremo stare di fronte a dei fornelli. Nei panni di una donna che gestisce un diner, il nostro compito sarà preparare cibo per i clienti (cibo vero, eh, niente cannibalismo questa volta). C'è solo un problema: all'esterno è in corso l'apocalisse. Come detto dagli sviluppatori, "i giocatori si troveranno a destreggiarsi tra la banalità di cucinare hamburger e versare bibite con ciò che si presenta fuori dalle porte del locale: una minaccia apocalittica". In un mix di gestionale e thriller, incontreremo persone che provengono da tutto il Paese e scopriremo i loro segreti. Come nasce però l'idea di While We Wait Here? Quali sono le sue caratteristiche più importanti e cosa possiamo aspettarci da questo intrigante gioco? A queste e molte altre domande hanno risposto i due sviluppatori di Bad Vices Games, Eleonora Vecchi e Cristian Gambadori, durante una recente intervista sul nostro canale Twitch. Scopriamo quindi quanto sappiamo su While We Wait Here.

Nuove e vecchie idee Servire un buon hamburger fermerà l'apocalisse di While We Wait Here? Dopo il successo di Ravenous Devils, ci si potrebbe aspettare (e magari desiderare) che la coppia italiana continui con tale IP, ma così non è stato. Per quale motivo? Come ci è stato raccontato, in parte è dovuto al fatto che ciò che loro adorano è creare e ideare qualcosa di nuovo. Inoltre, la coppia sa come funziona il mercato videoludico e fin troppo spesso i seguiti di indie di successo ma non di fama mondiale non ottengono lo stesso riscontro del primo capitolo. Innovare è quindi la risposta giusta sia per gli affari che per dare sfogo alla creatività. Al tempo stesso, While We Wait Here non spunta proprio dal nulla e la sua esistenza è parzialmente merito di Ravenous Devils. Vecchi ci spiega che "Con While We Wait Here siamo andati proprio a rimarcare il concetto della trama perché abbiamo visto che un sacco di commenti per Ravenous Devils ci dicevano che comunque la cosa che avevano apprezzato di più era la trama e quindi abbiamo spinto lì. Sempre mantenendo il discorso degli ordini e servire i clienti che comunque è un po' un filo conduttore anche con Ravenous Devils". Eleonora Vecchi e Cristian Gambadori di Bad Vices Games Gambadori ha poi aggiunto che While We Wait Here "prende una parte che non abbiamo potuto sviluppare completamente in Ravenous Devils, perché appunto era a vista laterale e comunque si focalizzava più sul lato del gameplay [...], durante lo sviluppo ti devi chiedere 'su cosa voglio spingere l'acceleratore?' quindi non puoi fare tutto. In Ravenous Devils vi è la parte del pub, dove entrano sempre più clienti ed è sempre più piena di oggetti [...] e ci eravamo chiesti lì se potevamo fare un sistema di interazione tra gli NPC che colloquiavano e che stavano dentro questo diner e diventava una cosa ancora più viva: non ci siamo riusciti, quindi abbiamo preso quella cosa che mancava e ci abbiamo creato un altro gioco in pratica." Vi è quindi una maggiore focalizzazione sui rapporti umani in While We Wait Here, con una telecamera (letteralmente e metaforicamente) più vicina a tutti questi personaggi che entreranno nel diner. Noi saremo la persona che serve loro cibo, ma diventeremo anche un confidente davanti al quale gli ospiti si apriranno: potremo parlare con loro, compiere scelte e influenzare la storia. A cambiare è anche però è anche l'atmosfera, che sarà più cupa e tesa. Ravenous Devil è la storia di due assassini, ma il gioco è impostato "in modo divertente" anche per non renderlo troppo fastidioso considerando il livello di gore. While We Wait Here, invece, spingerà l'acceleratore su un'atmosfera più pressante, tramite l'uso di suoni, animazioni molto più realistiche e uno stile grafico retro che "gli dà quel look cupo e nostalgico di cui in questo gioco vi è veramente bisogno."