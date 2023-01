Pokémon Scarlatto e Violetto: tutti i codici per il Dono Segreto e come riscattarli

Come da tradizione nella serie Game Freak, anche Pokémon Scarlatto e Violetto offrono ai giocatori una serie di regali grazie alla funzione Dono Segreto, attraverso dei codici promozionali distribuiti tramite i canali social ufficiali di The Pokémon Company, negozi e così via. Tra i bonus troviamo set di oggetti utili, ingredienti per i panini o addirittura Pokémon speciali, come il Pikachu con Teratipo Volante.

In questo articolo abbiamo elencato tutti i codici promozionali per il Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto, sia quelli attualmente validi a gennaio 2023, che quelli distribuiti in passato e non più attivi. Inoltre, per gli allenatori in erba nella sezione successiva spiegheremo anche come sbloccare la funzione Dono Segreto in Pokémon Scarlatto e Violetto e come riscattare i regali offerti.