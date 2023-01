Offerte Amazon: 8Bitdo Sn30 Pro G Classic Gamepad cala leggermente di prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un 8Bitdo Sn30 Pro G Classic Gamepad per PC, Android e Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di pochi euro rispetto al prezzo più basso dell'ultimo periodo. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo precedente per questo prodotto è 44.79€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre ed è anzi un prezzo abbastanza standard, ma viene riproposto dopo alcune settimane di sovrapprezzo: potrebbe quindi essere un buon momento per acquistarlo prima che il prezzo salga di nuovo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

8Bitdo Sn30 Pro G Classic Gamepad è compatibile con PC, Mac, Android e Nintendo Switch. Dispone di vibrazione personalizzabile. Le recensioni degli utenti su Amazon elogiano questo controller per la sua qualità.

