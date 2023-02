Baldur's Gate 3 potrebbe uscire subito anche su Xbox Series X e S, Larian precisa

Larian Studios ha fatto delle precisazioni sulla versione Xbox Series X e S di Baldur's Gate 3, affermando di non aver mai escluso che possa uscire al lancio, insieme a quelle PC e PS5. Con l'occasione è stata lanciata anche una frecciata alla stampa di settore, rea di non aver capito il messaggio originale e di averlo mal interpretato.

A spiegare la situazione è stata Molly Carroll, la community manager di Larian, che ha scritto su Twitter: "Voglio essere completamente onesta con voi, non ho idea del perché il post sottostante abbia portato così tante testate a scrivere che "Larian ha confermato che Baldur's Gate 3 non uscirà su Xbox al lancio." Non è quello che viene detto."

Rileggiamo il messaggio originale:

"Giocatori Xbox, abbiamo visto le vostre domande su se e quando possiate aspettarvi Baldur's Gate 3 su Xbox. Abbiamo già una versione Xbox in sviluppo da tempo, ma abbiamo incontrato alcuni problemi tecnici, in particolare per quanto riguarda la modalità cooperativa in split-screen. Stiamo ancora lavorando alla versione Xbox di Baldur's Gate 3, ma non abbiamo ancora la sicurezza necessaria per poterla annunciare. Normalmente non ci piace annunciare una cosa finché questa non è praticamente pronta, perché vogliamo essere sicuri di poter mantenere le promesse fatte. Non c'è alcuna esclusiva legata a qualche piattaforma che impedisca di rilasciare Baldur's Gate 3 su Xbox nella stessa data di uscita, nel caso si rivelasse una possibilità concreta dal punto di vista tecnico. Se e quando annunceremo ulteriori piattaforme, vogliamo farlo una volta che siamo sicuri che ogni versione sia al massimo degli standard. Grazie per la comprensione!"

La Carroll ha continuato a spiegare: "Vi abbiamo dato tutti i dettagli, non c'è niente da interpretare, nessun significato nascosto. Il modo in cui il messaggio è stato forzato mi manda ai matti."

A confermare che non è ancora esclusa la pubblicazione della versione Xbox insieme alle altre è arrivato anche il Director of Publishing di Larian, che ha scritto, sempre via Twitter: "Non abbiamo suggerito che una potenziale versione Xbox non ci sarà al lancio. Abbiamo solo detto che la versione Xbox è in sviluppo, ma non è stata annunciata."

Per poi spiegare: "I giocatori Xbox non sono cittadini di seconda classe. La versione Xbox non è solo un port, ma è stata costruita insieme alle altre negli ultimi due anni. Come già detto, non siamo pronti a parlarne. Per noi è importante avere il giusto spazio per lavorare."

@Cromwelp ha anche spiegato che i problemi tecnici riguardano la modalità cooperativa locale, che è una grossa sfida per il team di sviluppo e che ha un intero team dedicato.

Insomma, a volte converrebbe leggere le dichiarazioni in modo letterale, senza cercarci dietro chissà cosa.