Steam: ecco le date di tutti i periodi di saldo del 2023

Steam ha svelato tutti i periodi di saldi della piattaforma del 2023, compresi eventi più ampi come i prossimi Steam Next Fest. In realtà le informazioni sono state comunicate agli sviluppatori di Steamworks, per dargli il giusto tempo per preparare le loro offerte, ma inevitabilmente sono diventate di pubblico dominio, finendo per girare pubblicamente senza controllo. Immaginiamo che ormai Valve abbia messo in conto che succeda.

Ecco l'elenco dei periodi di saldo su Steam del 2023:

Mystery Fest: 20 - 27 febbraio 2023

Spring Sale: 16 - 23 marzo 2023

Puzzle Fest: 24 maggio - 1° aprile 2023

Sports Fest: 15 - 22 maggio, 2023

Next Fest: 19 - 26 giugno 2023

Summer Sale: 29 giugno - 13 luglio 2023

Stealth Fest: 24 - 31 luglio 2023

Visual Novel Fest: 7 - 14 agosto 2023

Strategy Fest: dal 28 agosto - al 4 settembre 2023

Shoot-em-up Fest: 25 settembre - 2 ottobre 2023

Next Fest: 9 - 16 ottobre 2023

Return of Steam Scream Fest (Halloween): 26 ottobre - 2 novembre 2023

Autumn Sale: 21 - 28 novembre 2023

Winter Sale: 21 dicembre 2023 - 4 gennaio 2024

Da notare che, a differenza di quanto avvenuto in passato, Steam non comunica più solo gli eventi generali, ma anche quelli particolari come i vari festival dedicati ai diversi generi.

Insomma, se siete a caccia di offerte su PC, segnatevi queste date sul calendario perché vi torneranno decisamente utili.