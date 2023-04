GrimGrimoire OnceMore, voti ottimi per la remaster del gioco targato Vanillaware

GrimGrimoire OnceMore è senza dubbio un successo di critica: la remaster dell'RTS sviluppato da Vanillaware è stata accolta dalla stampa internazionale con voti davvero ottimi, in particolare nella versione Nintendo Switch.

Siliconera - 9

Multiplayer.it - 8,5

Noisy Pixel - 8,5

CGMagazine - 8

Destructoid - 8

GamersRD - 8

Nintendo Life - 7

TheGamer - 7

Movies Games and Tech - 6,5

Finger Guns - 6

Come si può vedere, la maggior parte delle valutazioni sono estremamente positive, inclusa la nostra recensione di GrimGrimoire OnceMore scritta da Marco Perri, ma in effetti non mancano alcune opinioni più critiche nei confronti del gioco.

Fra i punti di forza della remaster spiccano senza dubbio il suo gameplay ancora solidissimo, le tante novità di questa edizione e, su Nintendo Switch, la possibilità di godersi uno strategico di questo spessore anche in portabilità, che non va affatto sottovalutata.

I voti più bassi della lista sono invece dovuti all'aggiunta di un albero delle abilità che complicherebbe i combattimenti, nonché in seconda battuta a una configurazione dei comandi che non si adatta benissimo all'uso del controller.