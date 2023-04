Super Mario Bros. il film, le prime reazioni sono entusiastiche

Sono spuntate sui social le prime reazioni di chi ha potuto assistere in anteprima a Super Mario Bros. il film, e a quanto pare sono entusiastiche: l'opinione comune è che l'atteso adattamento cinematografico del franchise Nintendo offra tanto fanservice ma non solo, e si presenti come un'ottima pellicola per famiglie.

Come saprete, nei giorni scorsi abbiamo intervistato Claudio Santamaria, la voce di Mario nel film, ed eravamo dunque particolarmente ansiosi di sapere se l'operazione messa in piedi dalla casa di Kyoto in collaborazione con Illumination fosse andata a buon fine o meno.

"Super Mario Bros il film non delude!", ha scritto University Film Review. "Una piacevole occasione di divertimento al cinema per tutta la famiglia, una pellicola che soddisferà il pubblico. Jack Black nei panni di Bowser è una scelta perfetta e il mio personaggio preferito."

"Uno dei migliori film d'animazione che abbia visto da parecchio tempo a questa parte, e che include un gran numero di divertenti cameo. Vi suggerisco senz'altro di restare in sala fino alla fine per vedere cosa succede."

"Uno spettacolo magico ed esilarante! Un'avventura affascinante con protagonisti i due idraulici Nintendo, piena di divertenti cameo da sturarvi i tubi warp! Non si tratta semplicemente di un altro film tratto da un videogioco, è uno dei migliori film per famiglie di sempre!", ha scritto invece Atom.

"I mondi di Mario sono stati portati in vita con un'animazione d'eccellenza e sequenze d'azione frenetiche che delizieranno i bambini e i fan della serie. Il film è pieno di adorabili easter egg e cameo", è invece l'opinione pubblicata da Rendy Jones.

"Super Mario il film non è bello, è perfetto", ha scritto deo. "Non mi sentivo così per un film d'animazione da The LEGO Movie. Animazione straordinaria e musiche di Brian Tyler. Sarà un successo! Datemi un universo cinematografico di Mario!"

"Super Mario il film è uno spettacolo davvero divertente, pieno di riferimenti ed easter eggo", è infine l'opinione di Dave Lee. "Sfortunatamente, benché ci siano tonnellate di cose interessanti nella pellicola, la narrazione è un po' priva di spessore e non si vedono molto Mario e Luigi insieme sullo schermo. I fan lo adoreranno."