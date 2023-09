Detective Pikachu: Il Ritorno, nuovo trailer e informazioni dal Nintendo Direct

Dopo tante voci di corridoio, Detective Pikachu: Il Ritorno è stato effettivamente annunciato e presentato solo qualche mese fa ed è praticamente in arrivo, con lancio fissato per il mese prossimo, rappresentando un ritorno veramente interessante.

Una particolare avventura investigativa

Come possiamo vedere dal video, Detective Pikachu Returns è una sorta di adventure investigativo nel quale dobbiamo risolvere dei casi con l'aiuto dell'icona di The Pokémon Company, per l'occasione in versione investigatore con tanto di cappello alla Sherlock Holmes, come visto anche nel film.

Il gioco è in 3D, con uno stile grafico piuttosto vicino a quello dei recenti Pokémon Scarlatto e Violetto. Per il momento guardiamo il trailer e vediamo poi le notizie che arriveranno in seguito su Detective Pikachu Returns.