Trombone Champ: annunciato e disponibile su Nintendo Switch, è un rhythm game a base di trombone

Durante il Nintendo Direct di settembre 2023 è stata annunciata la versione Nintendo Switch di Trombone Champ, il simpatico rhythm game a base di trombone, che a sorpresa è già disponibile sull'eShop.

Trombone Champ è un gioco di musica e ritmo basato sul trombone, che permette di suonare lo strumento in modo libero e creativo, seguendo le tracce musicali di oltre 45 brani di vari generi.

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale, su Nintendo Switch potremo usare i Joy-Con per mimare i gesti per suonare il trombone e comporre melodie seguendo le indicazioni a schermo. Nel gioco è possibile sbloccare anche delle carte che sbloccano nuovi tromboni, colori e segreti.

Il Nintendo Direct è un evento online in cui Nintendo svela e illustra i suoi giochi e prodotti futuri per Nintendo Switch. L'episodio di oggi è molto atteso perché presenterà i titoli che usciranno alla fine del 2023 e all'inizio dell'anno successivo, prima dell'eventuale lancio del tanto agognato Nintendo Switch 2.