F-Zero 99 annunciato per Nintendo Switch, ma non è quello che ci si aspettava

F-Zero 99 è stato annunciato per Nintendo Switch durante il Direct di oggi, ma probabilmente non è quello che ci si aspettava. Si tratta infatti di una riedizione dell'originale F-Zero in stile battle royale, con partite aperte a un massimo di novantanove giocatori.

Il lato positivo della faccenda è che F-Zero 99 sarà disponibile gratis, in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online, a partire da oggi. Il lato negativo è che speravamo in un nuovo gioco della serie F-Zero, o quantomeno in una remaster di GX.