Baldur's Gate 3: sviluppatore di Larian contro chi sta usando il gioco per attaccare Starfield

Michael Douse, il Director of Publishing di Larian Studios, si è scagliato contro chi sta provando a sfruttare Baldur's Gate 3 per criticare ingiustamente Starfield di Bethesda Softworks, montando dei confronti assurdi e intellettualmente disonesti, oltre che privi di qualsivoglia logica.

Per inciso, Douse è intervenuto sulla questione su X, rispondendo al post dell'ex Blizzard @Grummz, fattosi notare già in passato per i suoi attacchi a Bethesda (lui è il famoso critico del menù principale di Starfield), che ha pubblicato due immagini: una con i molti voti positivi di Baldur's Gate 3, l'altra con i pochi voti sotto all'8 di Starfield, commentando in modo salace: "Quando la passione fa la differnza. Gli AAA non rispettano il tempo dei giocatori."

Douse ha rigettato la sua tesi, prendendolo di petto: "Questa è una semplificazione davvero disonesta, amico. Non è vero, né giusto, suggerire che gli sviluppatori di Bethesda manchino di passione. Puoi portare rispetto a quelle persone anche se non ti piace il gioco. Ma non puoi dire che non si sono impegnati."