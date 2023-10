Amazon: droni per consegnare i pacchi in arrivo anche in Italia

Amazon vuole consegnare pacchi tramite droni di ultima generazione anche in Italia e nel Regno Unito. Presto partirà quindi la sperimentazione, nella speranza che il servizio di consegna aerea prenda piede. Le prime consegne tramite droni arriveranno in Italia alla fine del 2024, dieci anni dopo l'avvio del progetto, avvenuto nel 2013. Amazon conta ci consegnare 500 milioni di pacchi tramite droni entro la fine del decennio.

Consegne volanti

Riusciranno i droni a consegnare tutto?

Amazon ha dato l'annuncio delle novità per l'Italia in occasione della presentazione dei suoi nuovi droni presso la sede centrale della compagnia a Seattle. David Carbon, vicepresidente di Amazon per Prime Air, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare l'espansione della consegna Prime Air a livello internazionale, per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti. Abbiamo costruito un servizio di consegna sicuro e affidabile e abbiamo collaborato strettamente con legislatori e comunità".

In realtà il servizio di consegna tramite droni è attualmente disponibile solo in California e in Texas, in due soli magazzini. L'anno prossimo dovrebbe aggiungersi un terzo magazzino negli Stati Uniti. Insomma, i progressi del sistema si sono dimostrati più lenti del previsto, ma la compagnia vuole accelerare nei prossimi anni, forte dei molti pacchi già consegnati.

Purtroppo mancano dettagli su come Amazon intenda procedere in Italia. Si parla di un magazzino di prova e di espansione progressiva, ma i dirigenti non hanno indicato dove inizierà la sperimentazione.

Il servizio "inizierà lentamente", ha ammesso Carbon, per poi aggiungere che il servizio si trova nella sua fase di avvio. Comunque sia, confida che tutto funzioni, visto che ormai i droni sono stati ampiamente testati e hanno dimostrato di poter funzionare.