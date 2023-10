MOAT è il nuovo gioco di Peter Molyneux ambientato ad Albion, possibili legami con Fable?

"Potrebbe essere una decisione che rimpiangerò, ma sto avviando un blog regolare sul modo folle in cui progetto i giochi; in particolare un nuovo gioco ambientato nella terra di Albion chiamato MOAT. Lungo il percorso guarderò indietro allo sviluppo di Fable, Black & White ecc.".

Il progetto è stato menzionato con da Molyneux nell'annunciare il suo nuovo blog in cui parlerà del suo "folle" modo di creare videogiochi proponendo nel tempo come esempi i vari step che porteranno alla creazione di MOAT.

Ciò sembrerebbe suggerire dei possibili legami con l'omonimo regno che fa da sfondo alla trilogia di Fable , di cui è stato il creatore. Tuttavia è bene notare che "Albione" è anche l'antico nome della Gran Bretagna, dunque potrebbe trattarsi in realtà di un'ambientazione completamente inedita e slegata da quella del franchise di proprietà di Microsoft.

Il nuovo gioco a cui sta lavorando Peter Molyneux presso 22Cans si chiama MOAT , supponiamo un nome in codice, e sarà ambientato ad Albion .

MOAT sarà qualcosa di completamente diverso da Legacy

Molyneux aveva svelato di essere al lavoro su un nuovo gioco per PC e console durante un'intervista concessa a settembre a GameReactor.

Per l'occasione ha spiegato che si tratta del primo titolo in cui scrive di proprio pugno il codice sin dai tempi di Black & White e che i lavori, o quantomeno la fase di pre-produzione, è iniziata cinque anni fa. Dalle sue parole sembrerebbe che MOAT incarnerà alcuni elementi dei precedenti lavori di Molyneux come Fable, Dungeon Keeper e Black & White. Insomma, si tratta di un progetto molto differente rispetto al suo ultimo lavoro, Legacy, un gestionale basato su NFT e criptovalute.

Aggiornamento: abbiamo modificato la notizia in quanto effettivamente Molyneux non ha specificato se la Albion di MOAT sarà la stessa di Fable oppure no. Il termine infatti è anche l'antico nome della Gran Bretagna e dunque potrebbe riferirsi a una ambientazione completamente differente.