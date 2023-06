Peter Molyneux sta lavorando a un nuovo gioco, che pare essere diverso da Legacy

In un'intervista concessa alla testata Gamereactor, lo storico sviluppatore Peter Molyneux ha avuto modo di parlare del suo nuovo gioco , dandone una descrizione molto lontana da quella di Legacy , progetto basato sugli NFT precedentemente annunciato , ma di cui non si è saputo più nulla. Che sia naufragato con lo scoppio della bolla delle criptomonete?

Di che si tratta?

Legacy è stato abortito?

Dopo aver espresso la sua opinione sul nuovo Fable, Molyneux ha fatto una dichiarazione decisamente cauta sul suo nuovo lavoro, che lo vede tornare nel ruolo di programmatore dopo anni in cui aveva delegato sempre ad altri il ruolo (era dai tempi di Black & White che non scriveva direttamente il codice dei suoi giochi).

Molyneux: "In passato avrei semplicemente iniziato parlandoti del gioco nel suo complesso e del game design nel suo complesso, spiegandoti perché sarà il gioco più brillante del mondo. Ma la gente leggendolo ne sarebbe stata infastidita e arrabbiata. Quindi non lo farò."

"Per adesso, l'unica cosa che posso dire è che innanzi tutto questo è il primo gioco in cui ho scritto del codice dai tempi di Black & White, cosa che lo rende davvero speciale per me. Seconda cosa, lo abbiamo fatto evolvere esplorando idee per circa cinque anni. Capisci, ci sono davvero, davvero affezionato. Ogni parte di me vorrebbe dirti tutto su di esso, ma sarebbe strano."

Di base il nuovo gioco pare avere elementi di Fable, Dungeon Keeper e Black & White, sarà pubblicato su PC e console e offrirà delle meccaniche mai viste prima. Curiosi di saperne di più in futuro, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato a Peter Molyneux per avere un quadro completo del personaggio.