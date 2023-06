F1 23: PS5, Xbox Series X|S e PC a confronto in un video di Digital Foundry

Anche il framerate risente dall'attivazione del Ray Tracing e scende sotto la soglia dei 60 fps o viene addirittura bloccato a 30 fps nei menu. In ogni caso dato che parliamo di sezioni in cui effettivamente non si sta giocando, non viene compromessa l'esperienza nel suo complesso. Infatti, durante le corse vere e proprie il framerate rimane stabile sui 60fps . La versione Xbox Series S offre caratteristiche e limiti simili, ma ovviamente il tutto a una risoluzione più bassa, ovvero i 1080p.

La modalità Performance di F1 23 su PS5 e Xbox Series X

F1 23 su PS5 e Xbox Series X offre anche una modalità performance a 120Hz, che riduce la risoluzione target a 1440p, mentre la risoluzione interna può scendere fino a 720p nel peggiore dei casi. In cambio, però, si ottiene una fluidità maggiore in gara, il che potrebbe rivelarsi la scelta migliore per chi preferisce il gioco competitivo.

Anche in questo caso, il Ray Tracing è attivo nelle sequenze pre e post-gara , con prestazioni che scendono a 40-50 fps. Secondo Digital Foundry ciò suggerisce che una modalità RT alternativa a 60 fps potrebbe essere possibile, ma probabilmente dovrebbe funzionare a una risoluzione ancora più bassa di 1440p o essere riservata ai giocatori con display VRR.

Chiaramente chi non vuole compromessi dovrebbe puntare sulla versione PC, hardware permettendo, in quanto è l'unica versione in cui il Ray Tracing anche durante le gare oltre quella che potenzialmente può raggiungere risultati migliori in termini visivi e di performance.