Deltarune: Toby Fox ci aggiorna sui progressi del Chapter 3

"Questo capitolo è composto da molti pezzi diversi... quindi è stato difficile capire esattamente come si stava svolgendo il tutto. Ora che le cose sono più chiare, devo solo passare l'intero gioco con un rullo compressore e schiacciare tutte le asperità. Potrebbero esserci cose da aggiungere, da aggiustare o da rimuovere... ma molti pezzi sono già stati abbastanza rifiniti, quindi non sarà un problema."

"Per quanto riguarda il Chapter 3, stiamo finalmente creando l'area finale dell'overworld. Si potrebbe pensare che sia come il "Castello della Regina" o il "Castello delle Carte", ma per questo capitolo. Una volta completata questa parte, il capitolo sarà finalmente giocabile fino in fondo...! (Curiosità: ho composto la canzone per quest'area nel 2016...)"

"Come la volta scorsa, ci stiamo concentrando sul Chapter 3. Tuttavia, alcune persone stanno lavorando su parti dei capitoli successivi, come schemi di proiettili o enigmi."

Nello specifico in una newsletter inviata nelle scorse ore, Toby Fox ha parlato del Chapter 3 e di come il team si stia concentrando soprattutto su questa parte, con un piccolo gruppo di persone invece impegnate su quelle successive. A quanto pare i lavori su questo capitolo sono a buon punto, tanto che una volta completata l'area finale sarà giocabile dall'inizio alla fine.

Sono passati quasi due anni dal secondo capitolo di Deltarune , con il team che sta lavorando a testa bassa per completare i lavori sui restanti tre che, se le promesse saranno mantenute, verranno pubblicati simultaneamente. Ma come stanno procedendo i lavori? Toby Fox ci ha offerto un aggiornamento in merito.

Cosa possiamo aspettarci dal Chapter 3 di Deltarune?

Toby Fox ha aggiunto che il Chapter 3 di Deltarune sarà piuttosto differente da quelli precedenti e farà leva su elementi di gameplay insoliti e una trama più leggera.

"Come potete vedere, questo capitolo si preannuncia piuttosto strano. Mi sono concentrato soprattutto su elementi di gioco insoliti e la storia non è troppo pesante. Dato che è così frivolo, mi sento un po' in imbarazzo... ma almeno ho provato a fare qualcosa di diverso! Comunque, il Chapter 4 sarà un capitolo molto più standard!"

Dalle parole di Toby Fox in ogni caso è chiaro che dovremo attendere ancora un po' prima di poter giocare i Chapter 3, 4, 5 di Deltarune, che come come detto in precedenza verranno pubblicati in un unico pacchetto e saranno a pagamento. Per il momento i primi due sono gratuiti su PC, PS4 e Nintendo Switch.