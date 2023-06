Fable, ecco che pensa Peter Molyneux del trailer dell'Xbox Showcase: è il padre della serie

Cosa ne pensa Peter Molyneux del nuovo Fable di Playground Games e, in particolare, del trailer visto durante il recente Xbox Showcase? A raccogliere il suo parere, rilevante trattandosi del padre della serie, cui dobbiamo i tre Fable originali più lo spin-off per Kinect, sul progetto è stata la testata Gamereactor, che ha avuto modo di intervistarlo al Gamelab di Barcellona, dopo anni di apparizioni saltuarie e di progetti non proprio di successo.

Un trailer convincente

Dopo anni di attesa, Fable è stato finalmente mostrato all'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023, aprendo l'evento. Il filmato, scambiato da alcuni per computer grafica, è in realtà stato realizzato in-engine, impressionando un po' tutti. Tra gli elementi di spicco del filmato c'era sicuramente la presenza dell'attore Richard Ayoade, reso famoso dal ruolo di Maurice Moss nella serie televisiva IT Crowd, che vestiva i panni di un gigante non molto gioviale.

Molyneux: "Credo che la scelta di Richard.. Credo che sia stata perfetta, farlo ossessionare dalle verdure fa molto Fable."

Molyneux ha poi proseguito affermando che ricorda chiaramente che all'epoca del primo episodio tutti concordavano sul fatto che il gioco dovesse essere progettato per essere divertente in base alle azioni dei giocatori: "Non era divertente perché pieno di battute. In realtà non aveva nessuna battuta, ma era divertente perché permettevamo al giocatore di reagire in modi assurdi, e quella follia era presente anche nel trailer."

In conclusione, Molyneux ha dichiarato che avrebbe preferito vedere più gameplay, "ma mi è piaciuto quando l'eroina ha lanciato la palla di fuoco. Mi è piaciuta molto la sensazione data dall'impatto. Mi è sembrato davvero promettente. Quindi, effettivamente, le mie aspettative sono alte".

Fable non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica certezza è che uscirà su PC e Xbox Series X e S. Molyneux intanto ha iniziato a lavorare a un nuovo gioco, diverso da Legacy. Per conoscere meglio il personaggio, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato a Peter Molyneux, l'uomo che ha reso dei i videogiocatori.